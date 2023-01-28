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معرض الكتاب

تقرأ غدا في عدد الوطن: «التوجه شرقا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

كتب:

محمد عزالدين
08:49 م | السبت 28 يناير 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يواصل استراتيجية الوجود المصري بزيارة «الهند وأذربيجان وأرمينيا»

- «التوجه شرقا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

- رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين: الأوضاع الاقتصادية حاليا أفضل من الماضي

- «رويترز»: الدولار سيخسر 6 جنيهات من قيمته بالبنوك في يونيو

- «ستاندرز آند بورز».. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

- ابدأ.. انطلاقة قوية لصناعة وطنية

- معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد.. وعروض فنية مجانا للجمهور.. وتوصيل الكتب «ديليفري» وإصدارات لتوثيق بطولات الجيش والشرطة

الصفحة الثانية

- من الهند إلى «أذربيجان وأرمينيا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

- قمة «مصرية – أذربيجانية».. تتصدرها «مكافحة الإرهاب ودعم التنمية والأزمة العالمية»

- رئيس «خارجية النواب»: زيارات الرئيس الأخيرة لها أهداف اقتصادية وسياسية وحققت الكثير من النتائج

الصفحة الثالثة

- «السيسي» في أرمينيا.. زيارة تاريخية تعزز «التوجه شرقا»

مراقبون: زيارة أرمينيا بعد أذربيجان لها دلالات مهمة استنادا إلى الخلافات الكبيرة بينهما

- رئيس «الوطنية الأرمينية»: زيارة السيسي إلى بلدنا تاريخية وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية

الصفحة الرابعة

- المؤسسات الدولية تجدد الثقة في الاقتصاد المصري وتشيد بجهود القطاع المصرفي لضبط سعر الصرف

- «المركزي»: البنوك انتهت من تجهيز بنيتها التحتية لتقديم الخدمات لذوي الهمم

- «جلوبال إيكونوميست» تمنح «المصرف المتحد» جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة في 2022

الصفحة الخامسة

- بنك مصر يطلق خدمة فتح حساب «إكسبريس» للشركات «أونلاين»

- نتائج أعمال قياسية لـ«البنك الأهلي» خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022

- البنك الزراعي يمول 119 مشروعا بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال 2022

- «فيزا» و«إنجاز» يتحالفان لتمكين الطالبات اقتصاديا في المدارس المهنية

- الشركة السعودية المصرية للتعمير: خطط توسعية لدعم الاقتصاد المصري في عام 2023

الصفحة السادسة

- ابدأ.. انطلاقة قوية لصناعة وطنية

- المبادرة تستهدف توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد

- عضو «صناعة النواب»: المبادرة تستهدف استثمارات صناعية بـ200 مليار وتوفير 150 ألف فرصة عمل

الصفحة السابعة

- إقبال كبير على معرض الكتاب.. وربع مليون زائر في يوم واحد

- «تنورة وأراجوز وساحر وكورال أطفال» عروض فنية مجانا لجمهور معرض الكتاب

- جولة داخل جناح الأردن: يحتفي بالتراث والرموز الوطنية

- القوات المسلحة تشارك بجناح مميز يتضمن أبحاث ورسائل أكاديمية ناصر

الصفحة الثامنة

- انطلاق الرحلة.. الأهلي في المغرب.. «الأحمر» بين تطوان وطنجة و«كولر» يستقر على الخطة.. وأيمن أشرف يطلب الرحيل

- الظهور الأول.. مباراتان على صفيح ساخن تحت شعار «لا بديل عن الفوز»

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