تقرأ غدا في عدد الوطن: «التوجه شرقا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»
كتب:
محمد عزالدين
08:49 م | السبت 28 يناير 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي يواصل استراتيجية الوجود المصري بزيارة «الهند وأذربيجان وأرمينيا»
- «التوجه شرقا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»
- رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين: الأوضاع الاقتصادية حاليا أفضل من الماضي
- «رويترز»: الدولار سيخسر 6 جنيهات من قيمته بالبنوك في يونيو
- «ستاندرز آند بورز».. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
- ابدأ.. انطلاقة قوية لصناعة وطنية
- معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد.. وعروض فنية مجانا للجمهور.. وتوصيل الكتب «ديليفري» وإصدارات لتوثيق بطولات الجيش والشرطة
الصفحة الثانية
- من الهند إلى «أذربيجان وأرمينيا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»
- قمة «مصرية – أذربيجانية».. تتصدرها «مكافحة الإرهاب ودعم التنمية والأزمة العالمية»
- رئيس «خارجية النواب»: زيارات الرئيس الأخيرة لها أهداف اقتصادية وسياسية وحققت الكثير من النتائج
الصفحة الثالثة
- «السيسي» في أرمينيا.. زيارة تاريخية تعزز «التوجه شرقا»
مراقبون: زيارة أرمينيا بعد أذربيجان لها دلالات مهمة استنادا إلى الخلافات الكبيرة بينهما
- رئيس «الوطنية الأرمينية»: زيارة السيسي إلى بلدنا تاريخية وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية
الصفحة الرابعة
- المؤسسات الدولية تجدد الثقة في الاقتصاد المصري وتشيد بجهود القطاع المصرفي لضبط سعر الصرف
- «المركزي»: البنوك انتهت من تجهيز بنيتها التحتية لتقديم الخدمات لذوي الهمم
- «جلوبال إيكونوميست» تمنح «المصرف المتحد» جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة في 2022
الصفحة الخامسة
- بنك مصر يطلق خدمة فتح حساب «إكسبريس» للشركات «أونلاين»
- نتائج أعمال قياسية لـ«البنك الأهلي» خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022
- البنك الزراعي يمول 119 مشروعا بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال 2022
- «فيزا» و«إنجاز» يتحالفان لتمكين الطالبات اقتصاديا في المدارس المهنية
- الشركة السعودية المصرية للتعمير: خطط توسعية لدعم الاقتصاد المصري في عام 2023
الصفحة السادسة
- ابدأ.. انطلاقة قوية لصناعة وطنية
- المبادرة تستهدف توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد
- عضو «صناعة النواب»: المبادرة تستهدف استثمارات صناعية بـ200 مليار وتوفير 150 ألف فرصة عمل
الصفحة السابعة
- إقبال كبير على معرض الكتاب.. وربع مليون زائر في يوم واحد
- «تنورة وأراجوز وساحر وكورال أطفال» عروض فنية مجانا لجمهور معرض الكتاب
- جولة داخل جناح الأردن: يحتفي بالتراث والرموز الوطنية
- القوات المسلحة تشارك بجناح مميز يتضمن أبحاث ورسائل أكاديمية ناصر
الصفحة الثامنة
- انطلاق الرحلة.. الأهلي في المغرب.. «الأحمر» بين تطوان وطنجة و«كولر» يستقر على الخطة.. وأيمن أشرف يطلب الرحيل
- الظهور الأول.. مباراتان على صفيح ساخن تحت شعار «لا بديل عن الفوز»
- فرصة من ذهب.. البرتغالي يراقب مركز الظهير الأيمن ومنتخب الشباب يدخل مرحلة الجد