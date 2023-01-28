تقرأ غدا في عدد الوطن: «التوجه شرقا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يواصل استراتيجية الوجود المصري بزيارة «الهند وأذربيجان وأرمينيا»

- «التوجه شرقا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

- رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين: الأوضاع الاقتصادية حاليا أفضل من الماضي

- «رويترز»: الدولار سيخسر 6 جنيهات من قيمته بالبنوك في يونيو

- «ستاندرز آند بورز».. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

- ابدأ.. انطلاقة قوية لصناعة وطنية

- معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد.. وعروض فنية مجانا للجمهور.. وتوصيل الكتب «ديليفري» وإصدارات لتوثيق بطولات الجيش والشرطة

الصفحة الثانية

- من الهند إلى «أذربيجان وأرمينيا».. تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

- قمة «مصرية – أذربيجانية».. تتصدرها «مكافحة الإرهاب ودعم التنمية والأزمة العالمية»

- رئيس «خارجية النواب»: زيارات الرئيس الأخيرة لها أهداف اقتصادية وسياسية وحققت الكثير من النتائج

الصفحة الثالثة

- «السيسي» في أرمينيا.. زيارة تاريخية تعزز «التوجه شرقا»

مراقبون: زيارة أرمينيا بعد أذربيجان لها دلالات مهمة استنادا إلى الخلافات الكبيرة بينهما

- رئيس «الوطنية الأرمينية»: زيارة السيسي إلى بلدنا تاريخية وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية

الصفحة الرابعة

- المؤسسات الدولية تجدد الثقة في الاقتصاد المصري وتشيد بجهود القطاع المصرفي لضبط سعر الصرف

- «المركزي»: البنوك انتهت من تجهيز بنيتها التحتية لتقديم الخدمات لذوي الهمم

- «جلوبال إيكونوميست» تمنح «المصرف المتحد» جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة في 2022

الصفحة الخامسة

- بنك مصر يطلق خدمة فتح حساب «إكسبريس» للشركات «أونلاين»

- نتائج أعمال قياسية لـ«البنك الأهلي» خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022

- البنك الزراعي يمول 119 مشروعا بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال 2022

- «فيزا» و«إنجاز» يتحالفان لتمكين الطالبات اقتصاديا في المدارس المهنية

- الشركة السعودية المصرية للتعمير: خطط توسعية لدعم الاقتصاد المصري في عام 2023

الصفحة السادسة

- ابدأ.. انطلاقة قوية لصناعة وطنية

- المبادرة تستهدف توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد

- عضو «صناعة النواب»: المبادرة تستهدف استثمارات صناعية بـ200 مليار وتوفير 150 ألف فرصة عمل

الصفحة السابعة

- إقبال كبير على معرض الكتاب.. وربع مليون زائر في يوم واحد

- «تنورة وأراجوز وساحر وكورال أطفال» عروض فنية مجانا لجمهور معرض الكتاب

- جولة داخل جناح الأردن: يحتفي بالتراث والرموز الوطنية

- القوات المسلحة تشارك بجناح مميز يتضمن أبحاث ورسائل أكاديمية ناصر

الصفحة الثامنة

- انطلاق الرحلة.. الأهلي في المغرب.. «الأحمر» بين تطوان وطنجة و«كولر» يستقر على الخطة.. وأيمن أشرف يطلب الرحيل

- الظهور الأول.. مباراتان على صفيح ساخن تحت شعار «لا بديل عن الفوز»

- فرصة من ذهب.. البرتغالي يراقب مركز الظهير الأيمن ومنتخب الشباب يدخل مرحلة الجد