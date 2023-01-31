«القوى العاملة» تكشف تفاصيل 82 ألف فرصة عمل متاحة للمصريين بإيطاليا

كشفت وزارة القوى العاملة عن تفاصيل توافر أكثر من 82 ألف فرصة عمل بإيطاليا، بعد أن أعلنت روما عن صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، يؤكد توافر فرص عمل تحتاج إلى شغلها على مهن وحرف محددة وذلك خلال تقرير تلقاه حسن شحاته وزير القوى العاملة، من محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بإيطاليا.

تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، إن تفاصيل فرص العمل التي توفرها دولة إيطاليا خلال شهر فبراير المقبل تأتي في إطار تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي «التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر، لإتاحة حوالي 82 ألفا و705 فرص عمل أمام العمالة الأجنبية الوافدة إلى إيطاليا سواء كانت عمالة موسمية أو غير موسمية للعام الميلادي 2023».

أعداد تصاريح العمل المسموح بها للأجانب المقيمين

وأضافت «القوى العاملة» أن فرص العمل التي نوَّه مجلس الوزراء الإيطالي عنها، تشمل مهن وحرف قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وأن الحصة المقررة لـ العمل الحر «العاملين لحسابهم الخاص»، بحسب ما ورد في تقرير الممثل العمالي المصري بإيطاليا، تصل إلى 900 تصريح، منها 370 تصريحا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، و30 تصريحا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، و500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة،وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها عدد 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.