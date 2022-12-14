إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة

قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنّ برنامج الارتقاء الحضري أحد البرامج المهمة التي تبنتها الدولة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بالقضاء على العشوائية، إذ إنّ من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة وآمنة.

توفير خدمات الصرف الصحي

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «من هذا المنطلق بنينا برامج للقضاء على المناطق غير المخططة وهو ما انعكس على رؤية مصر 2030 في 3 نقاط».

وواصل: « يجب أن نخفض نسبة مساحة المناطق غير المخططة من 38% إلى 20% ونسبة السكان تحت خط الفقر من 4.4% إلى 2.5%، كما أن خدمات الصرف الصحي المتوفرة للسكان في تلك المناطق تزيد من 50% إلى 70% بحلول 2030».

وتابع بأنّ كل ذلك انعكس على أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تتطرق إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقضاء على الفقر والجوع وحق السكان في مياه نظيفة وصرف صحي، حيث بدأ هذا البرنامج بتمويل 15 مليون يورو.

تطوير 4 مناطق غير مخططة

ولفت: «تم الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي لتطوير 4 مناطق غير مخططة وهي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله وميت عقبة وأرض اللواء، بواقع 35 مشروعًا، منها 15 مشروعًا في محافظة القاهرة، و20 مشروعا في الجيزة، وبلغ التمويل 268 مليون جنيه مصري».

وأشار إلى أنّ هذه المشروعات غطت مجالات كثيرة جدا من ضمنها توصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وإقامة خزان مياه كبير جدا وتطوير المدارس والوحدات الصحية والملاعب والأنفاق وهو ما أتاح ما يقرب من 325 ألف يومية عمل لسكان تلك المناطق.