214.3 ألف زائر لمعرض الكتاب في خامس أيام الدورة 54

حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون زائر، إذ بلغ عدد زائريه اليوم نحو 214 ألفا و338 زائرًا؛ ليُصبح إجمالي عدد زائري المعرض منذ فتح أبوابه للجمهور نحو مليون و107 آلاف و84 زائرا.

مشهد تنويري متكامل للوعي المجتمعي المصري

وأبدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سعادتها بمعدلات الحضور الجماهيري حتى اليوم الخامس لفعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدة أن هذا الإقبال الكبير، وهذه الحالة التفاعلية التي فاقت التوقعات، تجسد مشهدًا تنويريًا متكاملًا للوعي المجتمعي المصري، والرغبة الجادة في تلقي المعرفة، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام عبر بصدق عن شعاره «على اسم مصر»، فكان جامعًا بحقٍ لكل الفئات والأطياف والمبادرات المجتمعية والمؤسسات الثقافية المصرية على أرضه ليستحق أن يكون معرض يحمل اسم مصر ، وكان خير معبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، المدُرك تمامًا لأهمية الثقافة والفنون في الارتقاء بالمجتمعات.

تضافر جهود العاملين بهيئة الكتاب

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن تخطي المعرض لحاجز المليون زائر حتى الآن يأتي تتويجًا لتضافر جهود العاملين بهيئة الكتاب، وتعاون العديد من قطاعات الوزارة المختلفة وهيئات ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال انعكس بوضوح على نسب مبيعات الناشرين المصريين والعرب والأجانب الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في عيد الثقافة المصرية، الذي أكد أن الجمهور المصري بجميع فئاته كان وسيظل دائمًا نموذجًا يحتذى به في إيمانه بقيمة المعرفة، ودورها في نهضة الشعوب والبلدان، متوقعا تحقيق المعرض لمزيد من المعدلات غير المسبوقة خلال أيامه المُقبلة.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.