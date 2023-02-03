محمد جمعة: سأطرح عددا من الأغاني خلال عام 2023

كشف الفنان محمد جمعه، سبب عدم طرحه أغان خلال الفترة الماضية، رغم امتلاكه موهبة الغناء، واستخدامها مؤخرا في حكاية «الزيارة»، التي كانت ضمن مسلسل «كل أسبوع حكاية».

محمد جمعة يكشف سبب عدم طرحه للاغاني

وقال محمد جمعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغناء شيء يجعله في غاية السعادة، وهو يحاول استغلال موهبته في توصيل رسالة الدراما، ولكنه أخذ قرار العمل علي أكثر من تراك لطرحه خلال عام 2023، يسعد به الجمهور.

نجاح محمد جمعة في حكاية «زيارة»

وحقق الفنان محمد جمعة، نجاح كبير مؤخرا من خلال حكاية «زيارة»، التي عرضت على شاشة قناة «cbc»، وكانت من بطولة نهى عابدين، وناردين عبد السلام، وإيمان سلامة، وحنان سليمان، وتغريد فهمي، وعمرو عبد العزيز، والطفل آدم وهدان.

وكانت حكاية «زيارة» تدور حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه.