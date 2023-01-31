أوكرانيا تقصف «دونيتسك» بـ156 صاروخا وقذيفة مدفعية خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية مدينة «دونيتسك» وضواحيها بـ156 صاروخا وقذيفة مدفعية، خلال 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابة شخص، وإلحاق أضرار في 12 مبنى سكنيا و6 مرافق بنى تحتية.

مغادرة أكثر من 60 مدرعة «برادلي» ميناء «نورث تشارلستون»

من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، أول دفعة من بمدرعات «برادلي» المدرعة إلى أوكرانيا، وأوضحت «إدارة النقل» في القوات المسلحة الأمريكية أن الدفعة الأولى التي غادرت ميناء «نورث تشارلستون» بولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي، تضم أكثر من 60 عربة مدرعة.

وفي 6 يناير الجاري، أعلنت «واشنطن»، تزويد أوكرانيا بمدرعات«برادلي»، وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 50 عربة، وفي 19 من الشهر ذاته، شملت حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لـ«كييف» 59 عربة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «واشنطن» لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف 16»، فيما أشار رئيس الوزراء الهولندي، مارك ريوتيه، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إلى بحث تطورات الأزمة الأوكرانية وتوريد الأسلحة لـ«كييف» خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإدارة الأمريكية.

ماكرون: أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب ألا تؤدي إلى تصعيد الأزمة

وفي «لاهاي» الهولندية، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب ألا تؤدي إلى تصعيد الأزمة.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتي، أن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لـ«كييف» يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية.

اقتصاديا، تسبب زيادة صادرات اوكرانيا من المنتجات الزراعية إلى «الاتحاد الأوروبي» في العام الماضي 2022، بالمشاكل في القطاع الزراعي لبعض الدول: «رومانيا-بلغاريا- المجر-بولندا-سلوفاكيا»، وفقا لما ذكره مفوض شؤون الزراعة يانوش فويتشيخوفسكي خلال مؤتمر صحفي.

ولا يبحث «الاتحاد الأوروبي» فرض قيود على استيراد منتجات أوكرانيا الزراعية على خلفية مشاكل تتعرض لها دول مجاورة