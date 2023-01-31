القائم بأعمال رئيس «دونيتسك»: العملية الروسية ستنتهي بالتأكيد بالنصر

قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس «دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى جانب 3 مناطق أخرى في 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن لن يتوقع توقيت السيطرة عل المقاطعة، لكن العملية ستنتهي بالتأكيد بالنصر.

بدوره، أوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن انسحاب روسيا من أوكرانيا من أهم شروط المفاوضات مع «موسكو»، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني لا ينعم بالسلام

وأضاف شولتس، أن آثار الأزمة ليست فقط في أوكرانيا بل تنعكس على العالم أجمع، فوقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

صحيفة أمريكية: «واشنطن» تنوي تغيير الاستراتيجية الغربية في تسليح أوكرانيا

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في مقال إلى أن «واشنطن» وحلفاءها، ينوون تغيير الاستراتيجية الغربية في تسليح أوكرانيا، فيما اعتبر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، أن الغرب قد يلزم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بتوقيع اتفاق بعدم استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف الأراضي الروسية.

من جانبه، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من هولندا، من خطر تصعيد الأزمة الاوكرانية، وقال عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، في «لاهاي»، إن تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة أمر غير مستبعد من حيث المبدأ، لكن إذا تم استيفاء 3 معايير «فائدة الإمدادات للجيش الأوكراني- عدم تصعيد الوضع- عدم إضعاف قدرات بلاده الدفاعية».

«أمستردام» لم تتلق طلبا من «كييف» لتزويدها بمقاتلات «إف-16»

بدوره، أوضح روتيه، أن «أمستردام» لم تتلق طلبا من «كييف» لتزويدها بمقاتلات «إف-16»، مشيرا إلى استعداد بلاده للنظر في ذلك.

وأشار زعيم حزب «وطنيون» الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى أن على بلاده التوقف عن دعم استراتيجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة وخطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، مضيفا عبر حسابه على «تويتر»، إن الصين تطلب رسميًا من «واشنطن» وقف إمدادات الأسلحة لـ«كييف» هذا أمر خطير للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.