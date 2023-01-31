قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، إنَّ «واشنطن» تنقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا حتى دون طائرات «إف 16» المقاتلة، مشيرا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة يتم شحنها الآن وسيتم تسليمها في الأسابيع والأشهر القادمة.

كيربي: أنواع الأسلحة ستكون بالغة الأهمية لمساعدة أوكرانيا

وأضاف كيربي، أنَّ أنواع الأسلحة ستكون بالغة الأهمية لمساعدة القوات الأوكرانية في المعارك الحالية في في الشتاء والمعارك المتوقع أن تخوضها «كييف» في الربيع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنَّ «موسكو» بدأت انتقامها الكبير من «كييف»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وصف مجلس «الدوما» الروسي، مقترح «واشنطن» لإعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا، خدعة لن تنطلي على «موسكو»، وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، إلى أنَّه في تلك المنطقة ستنشط كافة مجموعات التخريب والاستطلاع في أوكرانيا والإرهابيين.

وتساءل جباروف: «ما هي هذه المنطقة، وما الغرض منها؟»، معتبرًا أنَّ المقترح الأمريكي، يتم بهدف واحد وهو وقف تقدم القوات الروسية، والثرثرة حول مفاوضات مثل: «مينسك 2» و«مينسك 3».

روسيا والسعودية تناقشان التعاون في التجارة والطاقة

من جهتها، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إنَّ الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث التعاون داخل مجموعة «أوبك +» للدول المنتجة للنفط بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النفط، مضيفا في بيان إن الجانبان، ناقشا التعاون في التجارة والطاقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث مع بوتين العلاقات الثنائية بين «الرياض» و«موسكو» وسبل تطويرها في عدد من المجالات، مشيرة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.