نائب رئيس شعبة الذهب: 3 عوامل تتحكم في السعر.. والمعدن استثمار طويل الأجل

كشف المهندس لطفي المنيب نائب أول رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة مبيعات السبائك الذهبية والجنيهات المصرية، خلال الفترة الحالية لرغبة المواطنين في استثمار مدخراتهم.

ويشهد سعر الذهب اليوم، استقرارا منذ الجمعة الماضي، ليصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1998.5 جنيه، وعيار 21 سعر1740 جنيها، وبالنسبة لعيار 18 سجل 1491.5 جنيه.

ويراود الكثير من المواطنين تساؤلات بشكل متكرر عن الذهب سواء عن الأسباب وراء ارتفاع أو انخفاض سعره؟، أو ما الأفضل شراء السبائك الذهبية أم الجنيهات أو الشهادات ذات العائد المرتفع للاستثمار؟، ما يجيب عليه المهندس لطفي المنيب نائب أول رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في حواره مع «الوطن».

ما هي الأسباب وراء ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب؟

هناك 3 أشياء بدورها تتحكم في ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب في السوق، وهي البورصة العالمية وسعر الدولار بالنسبة للجنيه، والعرض والطلب في السوق.

لماذا يتهافت الكثير على شراء الذهب؟

يعتبر المواطنين الذهب الملاذ الآمن لهم، ويعملون على شرائه من أجل الاستثمار أو الادخار لمدة طويلة بدون الاحتياج له في الوقت الحالي.

هل الأفضل شراء السبائك أم الجنيهات؟

الاثنين وجهين لعملة واحدة طالما منتج عليه دمغة، ويجرى شراؤه من أماكن موثوق بها، ويحصل المواطن على فاتورة فيعتبر آمنا، والشخص هو الذي يختار الأفضل له أو المناسب لأمواله، على سبيل المثال إذا كان الشخص يمتلك مبلغا كبيرا لا يحتاج إليه هذه الفترة، فكل ما كان وزن الذهب أكبر سيجعله ذلك يدفع في المصنعية على كل جرام نسبة أقل.

ماذا عن الاستثمار في الذهب؟

يشتري المواطن الشهادات ذات العائد المرتفع في حال كان يريد ادخار أمواله لمدة محددة لاستخدامها في شيء آخر يحتاجه، أو عندما يريد تقسيط سلعة ما من خلال العائد الشهري، حينها يفضل عدم شراء الذهب لأن غير متوقع بعد مرور هذه المدة هل سينخفض سعر الذهب أم لا؟، لذا الذهب يعمل على شرائه الشخص الذي لا يحتاج الأموال في وقت معين فيمكنه الاستثمار فيه وبيعه عند ارتفاع سعره.