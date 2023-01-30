ضبط شاب وفتاة ألقيا جثة طفلة حديثة الولادة في القمامة بمصر القديمة

كشفت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، غموض واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة في القمامة بدائرة القسم، وتبين أن فتاة وشاب وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين أنهما «يمنى.أ.م»، في العقد الثاني من العمر و«يوسف.ع.ص»، في العقد الثالث من العمر، وبمواجهتهما بما رصدته كاميرات المراقبة اعترفا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إرسالهما الي الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثة ومطابقتها بجثة الطفلة المتوفية، كما قررت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان إذا كانت قد أنجبت من قبل وعدد المرات التي أنجبت فيها.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة أنثى حديثة الولادة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وطلبت تحليل البصمة الوراثية لجثة الطفلة تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية للمتهمين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.