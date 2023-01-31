تعرف على موعد صوم يونان عند الأقباط.. يسبق «الكبير» بـ15 يوما

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم يونان، أو المعروف أيضا بصوم أهل نينوى يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام، هو عادة ما يسبق الصوم الكبير بـ15 يوما، المقرر الاثنين 20 فبراير.

صوم يونان

ويعتبر صوم يونان من أصوام المرتبة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ إذ يصام صياما انقطاعيا يمتنع فيه الأقباط عن تناول الطعام بداً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى غروب الشمس، وانتهاء القداسات بالكنائس المختلفة، ولا يأكلون الأقباط خلال فترة الإفطار السمك أو اللحوم أو الألبان، مثل الصوم الكبيروالذي يستمر لمدة 55 يوما، وصوم الأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام وبرمون عيدي الميلاد والغطاس.

الصوم الكبير

وبحسب المصادر الكنسية، يعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسي لا يستخدم إلا لعيد الفصح، أي عيد القيامة المجيد؛ إذ تنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية صوم يونان لمدة 3 أيام لإحياء قصة يونان النبي، الذي مكث في بطن الحوت لمدة 3 أيام، بينما تصومه كنيسة الأرمن الأرثوذكس 5 أيام، ولا تعترف به كنيسة الروم الأرثوذكس.

ووفقا للمعتقد الكنسي فإن قصة صوم يونان تعود إلى لقصة يونان النبي الذي طلب منه الله يذهب لمدينة نينوى، التي كانت تملها الأعمال الشريرة، ويبلغ شعبها الإيمان بالله حتى لا يهلكهم الله بعد 40 يوما، لكن النبي هرب من الذهاب إلى نينوى وحاول الذهاب إلى «ترشيش»، وأثناء الذهابه إلى تلك المدينة حدث هياج شديد في البحر، ووقعت القرعة عليه لإلقائه من السفينة في المياه، فابتلعه حوت ضخم، وبعد 3 أيام ألقاه على شؤاطى مدينة النينوى، فأبلغم النبي رسالة الإيمان، فتابوا وصاموا لمدة 3 أيام.