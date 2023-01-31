«الأرصاد»: أمطار بورسعيد تتسبب في وقف حركة الصيد اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار على بورسعيد اليوم، ضمن نوة الكرم التي تمر بها البلاد، والمتوقع استمرارها 7 أيام، إذ ظهرت السحب الكثيفة في السماء، مع انخفاض شديد في الحرارة وصلت إلى 10 درجات للصغرى، ورياح شمالية غربية باردة تراوحت سرعتها من 18 إلى 25 كيلومتر في الساعة.

وقف الصيد بسبب أمطار بورسعيد وارتفاع الأمواج

وقال مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري تعليقا على أمطار بورسعيد وحالة الطقس، إنه جرى وقف حركة الصيد بسبب نوة الكرم التي تمر بالبلاد، إذ ارتفعت الأمواج من 3 الى 5 أمتار الأمر الذي لا يسمح بالصيد، مشيرًا إلى أن مراكب الصيد وصلت أمس رصيف الميناء، ولن تخرج إلى الصيد إلا بعد انتهاء النوة.

إعلان حالة الطوارئ تزامنا مع أمطار بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان رسمي حالة الطوارئ بعد تقرير هيئة الأرصاد الجوية بأنه يحتمل سقوط أمطار في بورسعيد، موضحة أن المحافظ اللواء عادل الغضبان يتابع من خلال غرفة عمليات الطقس على مدار الساعة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرف العمليات الفرعية بالأحياء.

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، إن الأمطار التي شهدتها بورسعيد أمس لم تؤثر على الشوارع حيث انتشرت سيارات سحب المياه وتطهير بالوعات الصرف بعدد من مناطق الحي.

جاء ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بالحى بالإضافة إلى سيارات سحب مياه الأمطار في مختلف الشوارع.