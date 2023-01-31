«الصحة»: العيادات المسائية خففت الضغط على المستشفيات في الفترة الصباحية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توسعات في العيادات المسائية على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن عدد العيادات المسائية موجودة في 23 مستشفى على مستوى الجمهورية بمتوسط استقبال يومي وصل إلى 13 ألف حالة، والعيادات المسائية تشمل العديد من التخصصات الطبية للفئات العمرية المختلفة من الصغار للكبار وهو الأمر الذي يخفف الضغط على العيادات الخارجية داخل المستشفيات.

وزارة الصحة: خطة واضحة لضمان حصول المواطنين على كافة الخدمات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الكشف في العيادات المسائية بأسعار رمزية في متناول جميع المواطنين، مشيرا إلى أن هناك خطة واستراتيجية واضحة لضمان حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية وفقا لمعاير الجودة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن العيادات المسائية يبدأ العمل بها من الساعة الرابعة عصرا، وهناك عيادات تفتح داخل مستشفيات التأمين الصحي لغير المنتفعين بالتأمين الصحي، وذلك بأسعار رمزية، في إطار حرص هيئة التأمين على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين في تلقى الخدمة الصحية.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن لمعرفة أماكن العيادات المسائية والاشتراك بها لضمان تحقيق المستهدف منها، مشيرة الى أن العيادات المسائية مزودة بكافة الأجهزة الطبية والفرق الطبية للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الحرص خلال هذه الفترة على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الاشتراك في القوافل الطبية أو العيادات المسائية، نظرا لانتشار الأمراض الفيروسية.