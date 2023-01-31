مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها.. اعرف متوسط التأخيرات

كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها، اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير الجاري، لافته إلى أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين «الإسكندرية وأسوان» يوم الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 ، مؤكدة أنه حريصة على تطوير مختلف الخدمات لجميع الركاب.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

تقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها حيث جاءت كالتالي:

1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

متوسط تأخير القطارات اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخير القطارات اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير الجاري:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة

أسعار تذاكر السفر للدرجة الثالثة المكيفة على خط القاهرة بورسعيد

- شبرا الخيمة: 15 جنيهاً.

- بنها: 15 جنيهاً.

- منيا القمح: 20 جنيهاً.

- الزقازيق: 20 جنيهاً.

- أبو حماد: 25 جنيهاً.

- الإسماعيلية: 40 جنيهاً.

- القنطرة غرب: 45 جنيهاً.

- بورسعيد: 55 جنيهاً.

أسعار تذاكر السفر للدرجة الثالث المكيف على خطي الإسكندرية بورسعيد:

- سيدي جابر:15 جنيهاً.

- دمنهور:20 جنيهاً.

- إيتاي البارود: 25 جنيهاً.

- كفر الزيات: 25 جنيهاً.

- طنطا: 30 جنيهاً.

- بركة السبع: 3.0 جنيهاً.

- قويسنا: 35 جنيهاً.

منيا القمح: 45 جنيهاً.

- الزقازيق: 45 جنيهاً.

- أبو حماد: 50 جنيهاً.

- القصاصين: 60 جنيهاً.

- الإسماعيلية: 65 جنيهاً.

- القنطرة غرب: 70 جنيهاً.

- بورسعيد: 75 جنيهاً.