فعاليات ثقافية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء

يقام اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في قاعات المعرض المختلفة، فضلا عن برنامج خاص للأطفال يتضمن حفلات وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة داخل أجنحة معرض الكتاب، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الفعاليات الثقافية.

فاعليات معرض الكتاب اليوم

في قاعة صلاح جاهين، تقام في الساعة 12 ظهرًا، ندوة «بين ناصر الدين الأسد وطه حسين»، بمشاركة حلمي النمنم وعمر الفجاوى ومحمد السعودى، ويديرها إيهاب الملاح، وفي الثانية ظهرًا، ندوة «الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني»، بمشاركة أحمد عبد النعيم وشوق النطلاوي وطارق البكري وعلاء الجابر.

أما في الرابعة عصرًا، تقام ندوة «نحن والفلسفة» بمشاركة رمضان بسطاويسى وشايع الوقيان ومصطفى النشار، يديرها ياسر قنصوة، وفي السادسة مساءً يعقد لقاء مفتوح مع الناقد محمد عبد المطلب، يديرها شوكت المصري.

وفي قاعة ضيف الشرف، تقام في تمام الساعة 12 ظهرا ندوة «الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة جيهان عبد السلام وسالى عاشور ومحمد عبد التواب وهايدي الشافعي، ويديرها عزت إبراهيم.

وفي الثانية ظهرًا، تقام ندوة «قناة السويس بين الماضى والحاضر والمستقبل»، بمشاركة حاتم عبد الجواد وحسين عشري وعبد التواب عبد اللطيف حجاج، ويديها مازن القطري.

وفي الرابعة عصرًا تقام ندوة «أدب الطفل في الأردن» بمشاركة آيه يونس وتعريد النجار ومحمود رجيي، وفي الخامسة والنصف مساءً، ندوة «السينما العربية الوطنية» بمشاركة عدنان مدانات ومهند البكرى.

وتقام ندوة «المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في السنغال»، الساعة السادسة والنصف مساء، بمشاركة أحمد عبد الباسط وجيم عثمان درامى، ويديرها السيد رشاد.

وفي الصالون الثقافي، تقام في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ندوة «المراكز الثقافية الجديدة في مصر»، بمشاركة محمد عبد المنعم ومحمود عبدالله وهالة رمضان، ويديرها حلمى النمنم، وفي الساعة الثانية ظهرًا، ندوة الدكتور أحمد على مرسي، بعنوان «التنمية الثقافية.. تواصل المأثورات الشعبية»، بمشاركة إبراهيم السيد وعبد العزيز المسلم وفيفيان فؤاد وقحطان فرج الله، وتديرها نهلة إمام.

وفي الرابعة عصرًا تقام ندوة «مستقبل قوائم الحصر الوطنية»، وفي تمام الساعة السادسة مساء، تقام ندوة «الكاتبة لطيفة الزيات مئوية الميلاد»، بمشاركة محمد بدوي ومحمود حامد، وتديرها نسمة تليمة.

مناقشة كتاب «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان»

وفي قاعة فكر وإبداع في الساعة 12 ظهرا مناقشة كتاب «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان»، تأليف محمد الباز، بمشاركة ثروت الخرباوي وخالد عكاشة، يديرها محمد عبد العزيز، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، سيتم مناقشة كتاب «جماليات شعر العامية»، تأليف أحمد مجاهد، بمشاركة سيد ضيف الله ووائل فاروق، يديرها سيد محمود.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، يتم مناقشة «فراشات المقهى»، تأليف فيفيان سمير، بمشاركة مدحت الجيار وسحر الشريف، يديرها محمد عبد الوراث، وفي تمام الساعة 6 مساء، يتم مناقشة كتاب «حجاب الساحر» تأليف أحمد الشهاوى، بمشاركة بنى إسماعيل وناهد راحيل، يديرها مصطفى عبادة.

وفي قاعة الشعر، لقاء صناع المحتوى.. طارق عز»، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وتقام الأمسية الشعرية في تمام الساعة 3 عصرًا، بمشاركة أشرف عامر وحسين سعيد وطه الصياد، على جعفر العلاق، ومحمد غازى النجار، ووسام دراز، ويقدمها كمال أبو النور، والساعة 6 مساء تقام أمسية شعرية بحضور أحمد بخيت وأشرف البولاقي وعمرو الشيخ وكريم عبد السلام ومحمد خير ونجاة على، ويقدمها سعيد شحاتة.