«البيئة» توقع مذكرة تفاهم مع البنك الكويتي الوطني لدعم إنشاء محطة غاز

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وبنك الكويت الوطني - مصر لدعم إنشاء محطة غاز حيوي مركزي تستهدف 150 مستفيدا في محافظة أسيوط.

وحضر التوقيع أيضًا الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبد القوي الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، والنائبة الدكتورة نشوى رائف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

تدوير 50% من المخلفات في القارة بحلول عام 2050

ووجهت وزيرة البيئة خلال توقيع المذكرة عدة رسائل مهمة، منها ما يتعلق بالمبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27 وهما الانتقال العادل للطاقة، ومبادرة المخلفات 50 بمرور عام 2050 في إفريقيا وتدوير 50% من المخلفات في القارة بحلول عام 2050، مضيفة أن القطاعين لهما تأثير مباشر على غازات الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض، مؤكدة اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بإشراك القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب في هذه المبادرة.

أول قانون للبيئة

وتابعت وزيرة البيئة أن توقيع مذكرة التفاهم، تأتي في إطار احتفال مصر خلال هذا الشهر بيوم البيئة الوطني 27 يناير، وهو يوم صدور أول قانون للبيئة، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على اعتماد هذا اليوم في عام 2019 كيوم للبيئة الوطني، مشيرة إلى أن كل دولة تحتفل بيوم خاص بها حيث تتكاتف فيه كافة أطياف وفئات المجتمع من قطاع خاص وقطاع مصرفي والمرأة والشباب لعرض المساهمات الخاصة بهم في مجال البيئة.