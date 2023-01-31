مراسل قناة القاهرة الإخبارية: 114 ألف شرطي لتأمين مظاهرات الفرنسيين

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إنه رغم الطقس البارد إلا أن أجواءً ساخنة تنتظر الشارع الفرنسي والمدن الفرنسية، فأكثر من 200 مدينة ستدخل في إضرابات اعتبارا من الساعة 10 والنصف بتوقيت فرنسا.

أكثر من 8 نقابات وأحزاب نادت بالاحتجاجات

وأضاف المراسل خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإضرابات والاحتجاجات التي ستقع في الكثير من المدن الفرنسية نادت بها نقابات العمال والعمل في فرنسا، فأكثر من 8 نقابات فرنسية كبرى وكذلك الأحزاب اليسارية الفرنسية نادت بها، ومن المتوقع أن تتخطى أعداد المتظاهرين المليون شخص، وستتوقف الأعداد على قرار الحكومة الفرنسية التي تريد نقل هذه الأجواء من الشارع للبرلمان الفرنسي.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من فرنسا، إلى أن هناك عمليات شد وجذب وقبضة حديدية بين الحكومة الفرنسية من ناحية والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية من ناحية أخرى؛ لذلك كان هناك استنفار أمني، حيث تحدث وزير الداخلية الفرنسي عن توفير 114 ألف شرطي لتأمين هذه المسيرات، منهم 4 آلاف في العاصمة باريس و1200 في مدينة مارسيليا.