طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في سيناء وبورسعيد

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، بمحافظتي بورسعيد وسيناء، إلكترونياً برقم الجلوس، إذا عقدت الامتحانات ورقياً على مستوي مديريات التربية والتعليم مشتملة على أسئلة مقالي واختيار من متعدد، تهدف إلى قياس فهم الطلب.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر ظهورها خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، بكافة محافظات ومديريات الجمهورية.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 ببورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسمياً ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، بنسبة نجاح بلغت 76.8%، مشيراً إلى أنها أول محافظة تعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، مطالباً الطلاب وأولياء الأمور بمواصلة الاجتهاد والتفوق والاعتماد على المدرسة في التحصيل الدراسي وليس الدروس الخصوصية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

- حددت محافظة بورسعيد رابطاً إلكترونياً، وآخر بديل للحصول على النتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023.

- بعد الدخول إلى الرابط يتم كتابة رقم الجلوس والضغط على زر «اضغط Enter» للحصول على النتيجة التابعة لمحافظة بورسعيد.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 بشمال سيناء

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 رسمياً، بنسبة نجاح بلغت 85.9% من المتقدمين للامتحانات، مشيراً إلى أن عدد الطلبة الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغت 9 آلاف و236 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أنه سيتم تلقي التظلمات اعتباراً من يوم الخميس القادم ولمدة أسبوعين.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة شمال سيناء

- الدخول إلى هذا الرابط الذي خصصته محافظة شمال سيناء للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023.

- كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة بعد الدخول إلى الرابط واختيار «اضغط هنا».