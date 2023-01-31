مديرية التعليم بالأقصر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الاثنين المقبل

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الاثنين المقبل، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة الإجابات، ومن المقرر إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وكيل وزارة التعليم بالأقصر: إعلان النتيجة فور اعتمادها من المحافظ

وأشار الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنّه من المقرر إعلان ‎نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر، فور اعتمادها من المحافظ المستشار مصطفى ألهم، وإعلان نسبة النجاح وعدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات بالفعل، وعدد الذين تغيبوا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة يوم الاثنين المقبل.

إتاحة النتيجة على موقع الوزارة

وذكر وكيل تعليم الأقصر، أنه سيتم إتاحة النتيجة فور إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم كما في العام السابق، حيث يتم الدخول إلى الموقع وتسجيل رقم الجلوس، بعدها يصبح الطالب قادرا على الحصول على نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 17854 طالب منهم 283 منازل، وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.