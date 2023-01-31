خبير نقل: الحكومة وفرت منظومة ذكية لنقل موظفي «الإدارية».. والدفع «إلكتروني»

قالت الدكتور آية الجارحي، مساعد عميد معهد النقل الدولي، إنّ الحكومة وفرت منظومة نقل ذكية لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان من اللازم توفير وسائل نقل داخل العاصمة الجديدة نفسها، وجرى توفير وسيلتين للنقل الجماعي داخل العاصمة الجديدة، وهي «20 أتوبيسا يعمل بالغاز، و30 بالكهرباء» من شركة نقل العاصمة، فضلا عن منظومة التاكسي الذكي، وتاكسي العاصمة، والذي يعمل بالكهرباء، وهي مماثلة للمنظومة التي كانت تعمل بمدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف COP27.

145 تاكسي ذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة 2023

وأضافت الجارحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ منظومة التاكسي الذكي المقرر تشغيله بالعاصمة الجديدة سيتم تجميعه وتصنيعه خلال عام 2023، ليدخل 145 تاكسيا ذكي إلى الخدمة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنّ الدفع سيكون إلكترونيا بجهاز موجود داخل التاكسي، والمنظومة بالكامل ترتبط بمنصة إلكترونية تابعة للشبكة الوطنية للسلامة والطرق.

جميع السيارات مراقبة بالكاميرات من الداخل والخارج

وكشفت مساعد عميد معهد النقل الدولي، عن أنّ أهم مزايا منظومة التاكسي الذكي، أنّ جميع السيارات مراقبة بالكاميرات الداخلية والخارجية، إضافة إلى وجود GBS، ما يحقق الأمان الكامل بنسبة 100%، مشيرة إلى تجهيز منظومة الكارت الواحد للدفع الإلكتروني، لكي يكون هناك كارت موحد للدفع بكل منظومات النقل الجماعي بمصر، سيتم تنفيذه قريبًا، إذ سيتم استخدام هذا الكارت أثناء استخدام القطار السريع والمونوريل والتاكسي الذكي وغيره من منظومات النقل الجماعي.