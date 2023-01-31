كيف تحصل على التأشيرة المجانية لإجراء عمرة بأقل سعر ممكن؟

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يستعد الكثير من الراغبين في إجراء عمرة رمضان لهذا العام، بعد إعلان المملكة العربية السعودية، عن تأشيرة مجانية للتسهيل على المعتمرين، وحتى يستطيعون أداء مناسك العمرة بأقل تكلفة ممكنة، ما يجعل الكثيرون يتساءلون عن خطوات الحصول على التأشيرة المجانية تلك لإنهاء جميع الإجراءات قبل شهر رمضان.

وتهتم «الوطن»، على مدار 24 ساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على تأشيرة العمرة المجانية إلكترونيا، من خلال الموقع أو التطبيق الخاص بالخطوط الجوية السعودية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على تأشيرة العمرة المجانية

- يقوم الراغب في الحصول على تأشيرة العمرة المجانية بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالخطوط الجوية السعودية، أو تحميل التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في إجراء العمرة بشراء تذكرة الطيران في الموعد المحدد الذي يرغب به.

- وبعد شراء التذكرة يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالتقدم لطلب الحصول على تأشيرة المرور.

- ثم يقوم الراغب في إجراء العمرة بملء جميع البيانات الخاصة بع والمطلوبة في استمارة الحصول على التأشيرة.

- وبعد الانتهاء من ملء البيانات، يتم تحويل الطلب تلقائي إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات الخاصة بدولة السعودية.

- وبعد التصديق على التأشيرة الرقمية وإصدارها، يتم إرسالها على الفور عبر البريد الإلكتروني الخاص بمقدم طلب الحصول على التأشيرة.

وتتيح التأشيرة الرقمية لمقدم طلب الحصول عليها فرصة الإقامة في السعودية لمدة 4 أيام حتى يتمكن من إجراء مناسك العمرة.