طرق استخراج تأشيرة زيارة للسعودية لأداء العمرة للمصريين

يبحث الكثير من المصريين والمسلمين في مختلف الدول عن طريقة الحصول على تأشيرة الزيارة للسعودية من أجل أداء مناسك العمرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في المملكة عن إتاحة خدمة «تأشيرة صداقة»، ويمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، وذلك من خلال تأشيرة زيارة الأصدقاء عبر تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات التابعة إلى وزارة الخارجية بالمملكة.

الخارجية السعودية: تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد

وبحسب وزارة الخارجية السعودية يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية لدخول أراضي المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة، تقديم طلب عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، بعد الموافقة على التعهدات.

كما يمكن لمن يتم دعوته للزيارة استكمال عملية دفع الرسوم وإجراءات التأمين الطبي بعد ملء نموذج «طلب تأشيرة دخول»، بمنصة التأشيرات.

تقديم طلب التأشيرة الشخصية

وبعد ذلك يتم تقديم طلب التأشيرة الشخصية وجواز السفر إلى سفارة المملكة العربية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية.

ويتم استلام جواز السفر عقب صدور تأشيرة الدخول، والقدوم إلى المملكة عبر أي من المنافذ الجوية والبرية والبحرية للملكة العربية السعودية، كما توفر وزارة الخارجية السعودية إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة «استعلام» وملء البيانات المطلوبة والنقر على «استعلام» لمراجعة الطلبات المُقدمة.