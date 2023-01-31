حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل، مطلوب على ذمة قضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبطه بحوزته كمية من مادة الشابو المُخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة طهطا شمال سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة وإخطار مدير أمن سوهاج

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من ضباط وحدة مكافحة المواد المُخدرة، مفادها اتجار المدعو «أشرف. م» 32 عامًا، عامل، يقيم بدائرة قسم طهطا، في الشابو المُخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

المتهم اعترف بحيازة المضبوطات

وعقب إثبات التحريات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم استهداف المتهم المذكور، وبحوزته كمية من مخدر الشابو، تزن 200 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.