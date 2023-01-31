«نفوذ المؤثرين».. آخر إصدارات جرمين عامر في معرض الكتاب

يطرح حاليا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، كتاب «نفوذ المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية» بنسختيه العربية والإنجليزية للكاتبة جرمين عامر.

يوثق الكتاب ولأول مرة، بزوغ نجم إعلام المؤثرين أو صغار المشاهير Micro-Celebrities في مصر بدية من عام 2016 على يد جوليان نبيل، وكيف استطاع هؤلاء المؤثرين بحرفية شديدة تشكيل الرأي العام الديجيتال، وقيادة جموع المتابعين الرقمين خاصة الشباب بمهارة تفاعلية عالية.

وقالت المؤلفة، إن المؤثرين من صناع الرأي العام الرقمي المعاصر، استطاعوا من خلال صفحاتهم منح متابعيهم حرية التعبير الرقمي واللحظي من خلال نشر الريفيوهات والتعليقات واللايكات.. الأمر الذي شجع الجمهور على المتابعة وأثرى المحتوى الذي يقدمه المؤثر بجاذبية خاصة تخرج عن حدود النمطية الإعلانية المعتادة.

ثلاث أسباب تحدد أهمية هذا الكتاب

نظرًا لارتفاع اعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عالميا خاصة بعد اندلاع جائحة كورونا إلى 2.9 مليار مستخدم للفيسبوك وملياري مستخدم للإنستجرام، ظهرت الحاجة الماسة إلى هذا الكتاب:

1- قياس التأثير الفعلي للمؤثرين على الشباب للوصول إلى أفضل الممارسات المستقبلية.

2- إنشاء مؤشر المؤثرين ليساعد المسوقين ومتخصصي الاتصالات الجماهيرية في مطابقة أفضل مؤثر مع المنتج او الخدمة المناسبة له، وكذلك الوصول إلى الفعالية القصوى المستهدفة لكل من العلامة التجارية والجمهور.

3- وضع معايير عامة وقياس مدى نجاح المؤثرين في تشكيل الوعي العام والتغيير الثقافي المجتمعي.

الكتاب يستعرض لمحة عامة عن مجال الاتصالات التسويقية

ويستعرض الكتاب في الفصل الأول، لمحة عامة عن مجال الاتصالات التسويقية، ويسلط الضوء على عصر الرقمنة والحلول المصرفية الذكية ومميزاتها للجمهور المستخدم من توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة.

كما يقدم الفصل الثاني، نظرة عامة عن مواقع التواصل الاجتماعي من حيث التعريف، التعددية، والأنواع والأهمية سواء لجماهير المتابعين أو للعلامات التجارية، كما يستعرض الفصل الثالث ظاهرة إعلام المؤثرين، كآلية مبتكرة وتطبيقاتها على اثنين من البنوك بالسوق المصري وتأثيرهم المباشر على تغيير ثقافة وأيديولوجيات الشباب من الجيل Z نحو استخدام حلول الدفع الرقمية كبديل للدفع النقدي.

ويرصد الفصل الرابع أهم المتغيرات الثقافية والأيديولوجية لعملية التحول الرقمي للمجتمع المصري، خاصة مع زيادة الطلب علي تطبيقات المعاملات البنكية والمالية الرقمية، ويستعرض الفصل الخامس مدي قوة نفوذ والتأثير المباشر لهؤلاء المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التحول الثقافي والأيديولوجي للشباب المصري من جيل Z.

محطات في حياة جرمين عامر

نشأت جرمين عامر، في بيت إعلامي فوالدها هو شيخ الصحفيين الاقتصادين في مصر وأول مؤسس للصحافة الاقتصادية الكاتب الكبير «حسن عامر»، وحصلت مؤخرا على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال الجماهيري، من جامعة ليفربول سانت موريس البريطانية، وهي خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بكالوريوس صحافة وإعلام وعلوم سياسية.

لم تكتفٍ جرمين عامر، بالشهادات الجامعية بل حصلت على دبلومة في القيادة النسائية من الاتحاد الأفرو- أسيوي بالقاهرة عام 2020، بعدها حصلت على عضوية الاتحاد، كما حصلت مؤخرا على دبلومة في استراتيجيات التحول الرقمي والأسس التنظيمية لنشر وتعميق ثقافة التحول الرقمي مؤسسيا من جامعة جاجلييل مو ماركوني GUGLIEL MO MARKONI الإيطالية.

تعمل جرمين عامر - رئيس الاتصال المؤسسي، بالمصرف المتحد، وتمتلك العديد من الخبرات العلمية والعملية في المجال الإعلامي والاتصال الجماهيري من خلال عملها في العديد من المؤسسات الدولية، وتتمتع بأسلوب جذاب في كتابة أعمدة الرأي، حيث نشرت لها سلسة من أعمدة الرأي تحت مسمى «زاوية نسائية» بعدد من المواقع الإخبارية والبنكية المتخصصة وتأتي معظمها في سياق قضايا التربية الإعلامية وتمكين المرأة، وكذلك الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

وفي عام 2018، اختيرت جرمين عامر ضمن أكثر 50 سيدة مؤثرة من «منتدي الخمسين»، كما حصلت بعدها علي العديد من الجوائز من مؤسسات محلية وإقليمية، فضلا عن اختيارها عام 2019 ضمن 30 قصة نجاح مصرية من منتدى المرأة المصرية عن دور الثقافة الإعلامية في التطوير التنظيمي للمؤسسات، كما جرى اختيارها بالتصويت المباشر لأكاديمية بانكرز لونج ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة إعلاميا داخل قطاع البنوك على مدار 5 سنوات.