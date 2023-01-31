أستاذ طرق: رفع كفاءة المحاور القائمة قللت من الاختناقات المرورية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إنّ البنية التحتية وعلى رأسها قطاع النقل البري شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ أنه تم رفع كفاءة المحاور والطرق القائمة إلى جانب إنشاء الجديد منها بهدف الحد من الاختناقات المرورية، وتقليل معاناة المواطنين اليومية أثناء حركته وتنقله، فضلًا عن زيادة معدلات الأمان المتعارف عليها دوليًا، مشيرًا إلى أنّ شبكة الطرق وفرت آلاف الفرص للمواطنين في المشروعات القومية، وساهمت في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، علاوة على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، إلى جانب تدعيمها لخطط الدولة في التنمية.

خطة تنموية حقيقية على أرض

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «ten»، أنّ هناك خطة تنموية حقيقية على أرض الواقع تُنفذها الدولة في مجالات الاستصلاح الزراعي وإنشاء المدن الجديدة والسياحة، بالإضافة إلى مجال استغلال الثروات والمواد الخام الطبيعية لدى مصر وغيرهم، لذلك كان لابد من توفير شبكة مواصلات وطرق متطورة لكي يتم تنفيذ خطة الدولة.

تصريحات وزير النقل كلام سليم علميًا

وأشار إلى أن هناك عناصر عديدة تسبب في حوادث الطرق، إذ أنّ نسبة حدوث حوادث الطرق بسبب العنصر البشري تبلغ 67%، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن ما تحدثث عنه وزارة النقل أمس بشأن الوصول لـ«صفر حوادث»، لا يرتبط بجودة الطرق فقط.