عماد الدين حسين: البنية التحتية مهمة للاستثمار في الصعيد «فيديو»

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن كل إنجاز يحدث في أي محافظة يؤثر في الصعيد بأكمله.

الاستثمارات الصناعية والزراعية كانت مختفية في الصعيد

وأوضح «حسين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه حال الاستمرار في هذه التوجه نحو التنمية في الصعيد سيكون هناك تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصناعية والزراعية كانت مختفية في الصعيد؛ الذي كانت أبرز مشاريعه زراعة عادية مع غياب فكرة التصنيع لانعدام حوافز الاستثمار، وعدم وجود تسهيلات ومرافق وطرق.

هناك إرادة سياسية من الدولة للاهتمام بالصعيد

وشدد عماد الدين حسين على أهمية البنية الأساسية، لافتًا لوجود إرادة سياسية من الدولة واهتمام بالصعيد، مشيدًا بمشروعات مبادرة حياة كريمة ومبادرة ابدأ التي اعتبر أنها مشجعة للاسثمار في الصعيد.

وأعرب عن أمنيته في تغير الظروف الدولية، مشيرًا إلى أن الوضع الدولي صعب للغاية على الجميع، متمنيًا استمرار المشروعات الصناعية في الصعيد، مشيدًا بنماذج المواطنين الذين بدأو العمل بالفعل وقدموا مشاريع مفيدة للسوق المحلي وساعدوا في تقليل الاستيراد.