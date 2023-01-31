كيف أصبحت سكك حديد مصر آمنة؟.. 4 محاور تجعلها منظومة إلكترونية متكاملة

4 محاور رئيسية ركزت عليها هيئة السكك الحديدة، في تطوير خدماتها لجمهور الركاب، تحت عنوان «تطوير البنية الأساسية»، لم تترك هذه المحاور مجالاً إلا ودخلت فيه بقوة، بداية من المزلقانات ثم الإشارات والمحطات، وأخيراً البوابات الإلكترونية وعملية الدفع الإلكتروني التي أتاحتها مؤخراً تسهيلاً وتيسيراً على الركاب.

تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 808 كيلومترات

جاء المحور الأول، في محاور تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد، في تطوير المزلقانات، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ629 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، ووفق البيان الرسمي للهيئة، كما تمثل المحور الثاني في تجديدات وصيانة السكة، حيث تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 808 كيلومترات و1610 مفتاح من عام 2014 حتى الآن، ويتم صيانة مسافات سكة سنوياً حوالي 3000 كيلومتر و1000 مفتاح سنوياً، لتصبح سكك حديد مصر آمنة بفضل المنظومة الإلكترونية المتكاملة.

الانتهاء من تطوير 376 محطة

تمثل المحور الثالث في تطوير المحطات، حيث تم الانتهاء من تطوير 376 محطة، ويجر حالياً تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»، ومن المخطط تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، وتطوير ورفع كفاءة وترميم محطة مصر بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها المحطة عبر الفيديو كونفرانس، كما تم الحفاظ على الطابع الأثري للمحطة بالكامل وعلى طرازها الأثري وذلك تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار، لتصبح المحطة بمثابة تحفة أثرية استعادت بريقها بالكامل وتحفة معمارية تزين وسط الإسكندرية.

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني

كما تمثل المحور الرابع والأخير في تطوير البنية الأساسية، في تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بـ5 محطات رئيسية وهي «القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور» لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر، وتم تحديث منظومة التذاكر الإلكترونية.