نجم الكرة جورج ويا يعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في رئاسة ليبيريا

أعلن الرئيس الليبيري ونجم كرة القدم الدولي السابق جورج ويا، أنه سيترشح لولاية ثانية في أكتوبر المقبل لرئاسة البلاد، رافضا الانتقادات المتزايدة بأنه بعيد عن الاتصال بالسكان الذين يواجهون ارتفاعًا حادًا في الأسعار ونقصًا في المواد الغذائية.

وقال جورج ويا في خطابه السنوي: «رفاقي المواطنون، سوف آتي إليكم قريبًا لأطلب منكم تجديدا للمرة الثانية، التفويض الذي أعطيتني إياه قبل ست سنوات».

وتعهد ويا «بأن تفويض الفرصة، تفويضا للتحول، تفويضا من أجل التنمية».

جورج ويا يدافع عن فترة رئاسته الأولى

كما دافع عن فترة ولايته الأولى، قائلاً: «دعني أؤكد لكم أن دولة أمتنا قوية، مستقرة، دولة أمتنا سلمية وآمنة، نعتزم الإبقاء عليها على هذا النحو»، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من أكتوبر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.