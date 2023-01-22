محصول الكاكاو يستعيد ازدهاره في أفريقيا بعد عجز العام الماضي

قالت منظمة الكاكاو الدولية إن موسم الكاكاو 2021/22 انتهى بعجز في الإمداد قدره 306 آلاف طن وكانت ظروف النمو للمحصول الرئيسي لموسم 2022/23 جيدة بشكل عام في غرب إفريقيا، حتى مع استمرار معاناة المزارعين من نقص الأسمدة والمبيدات بسبب الحرب في أوكرانيا.

توقعات الطلب العالمي على الكاكاو

وأضافت المنظمة في تقريرها الأخير، أن توقعات الطلب العالمي على الكاكاو غير مؤكدة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار المواد الخام.

كانت العقود الآجلة للكاكاو نحو 2600 دولار للطن، حيث توقف المستثمرون لالتقاط الأنفاس بعد موجة صعود أدت إلى ارتفاع الكاكاو إلى أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير الماضي، وسط تقلبات درجات الحرارة الشديدة خلال الشهر الماضي في ساحل العاج.

مخزونات الكاكاو في نيويورك

وانخفضت مخزونات الكاكاو في نيويورك التي تراقبها هيئة الهجرة والجمارك إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر ونصف، واقتربت المخزونات الموجودة في موانئ الاتحاد الأوروبي من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر.

أعلى مستوى للكاكاو

تاريخيا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379.00 دولار للطن في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2593.21 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 2427.26 دولار للطن في غضون 12 شهرًا.

أكبر منتجي الكاكاو في العالم

يذكر أن أكبر منتجي الكاكاو في العالم، هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، و المنتجون الرئيسيون الآخرون هم: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.

يجرى تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا، في حين أن الأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا.