إزاي تشحن رصيد موبايلك من تطبيقات الدفع الإلكتروني.. إليك 7 خطوات لتحميلها

يمثل شحن رصيد الهاتف المحمول ودفع جميع الخدمات إلكترونيا، أهمية كبيرة للمواطنين خاصة عند نفاذ الرصيد في أماكن لا يوجد بها سنترال، أو في حال الرغبة في عدم مغادرة المنزل، إذ أُطلقت العديد من التطبيقات التي تحتوي على العديد من الخدمات.

خدمات مختلفة تتيحها تطبيقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

ويمكن للمستخدم تحميل تطبيقات مثل «أمان- فوري - bee» ، فهي تحتوي على مختلف الخدمات المطلوبة متمثلة في «شحن رصيد الهاتف المحمول لمختلف الشبكات - دفع فاتورة الإنترنت - دفع مصاريف الجامعات» إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها للمواطنين، لخدمة الدفع الإلكتروني.

كيفية تحميل واستخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني

- يمكن تحميل هذه التطبيقات من خلال التوجه إلى المتجر الرسمي.

- اختيار زر «البحث».

- كتابة اسم التطبيق الذي تريد استخدامه، والضغط على كلمة «تحميل».

- فتح التطبيق وتسجيل حساب به، ومن ثم الدخول.

- اختيار الخدمة المراد استخدامها وملء البيانات المطلوبة.

- ادخال وسيلة الدفع وتكون عن طريق الفيزا والضغط على زر «تأكيد العملية».

- يظهر لك رسالة تفيد بنجاح العملية.

كيفية الدفع باستخدام المحفظة الإلكترونية

وأتاحت شركات الاتصالات خدمات الدفع الإلكتروني من خلال محفظة الهاتف المحمول، إذ تتيح شحن الهاتف المحمول واستخراج فيزا بشكل مؤقت لاستخدامها بمواقع التسوق وغيرها، وتكون مصاريف إصدار 5 جنيها فقط، أو يمكن الدفع من خلال اختيار خدمة «شحن الرصيد أو شحن كروت فكة» والضغط على «موافق».

هل تُعد هذه التطبيقات والخدمات آمنة؟

هذه التطبيقات آمنة تماما ويمكن استخدامها خلال أي وقت، ولا تطلب سوا بضع دقائق لتنفيذ العملية التي ترغب بها، وتقوم بخصم المبلغ المطلوب فقط ويصل لك رسالة بعدها تفيد بخصم المبلغ المطلوب من الفيزا الخاصة بك.