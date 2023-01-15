جهاز حدائق أكتوبر يعلن الدفع بسيارة بريد متنقلة لخدمة المواطنين

دفعت هيئة البريد المصري، اليوم، بسيارة بريد متنقلة أمام مول الحمد بمشروع الإسكان الاجتماعي 247 بحدائق أكتوبر بالتنسيق مع جهاز حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، وإشراف المهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز للتنمية لخدمة 3 مناطق، وهي مشروع الإسكان الاجتماعي 247، و266، والمنطقة الخامسة «ابني بيتك».

السيارة تعمل بدءًا من التاسعة صباحًا

وأعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أنّه تم الدفع بالسيارة الثانية أمام مول الحمد بمشروع الإسكان الاجتماعي 247 عمارة حيث تعمل السيارة بدءًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً خلال الفترة الصباحية والمسائية، خلال أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة.

وقال المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز، إن الجهاز يتوسع في انتشار هذه الخدمات البريدية على مستوى المدينة؛ لتيسير وتوصيل الخدمات لجميع المناطق، مشيرًا إلى أنّه سيتم افتتاح مكاتب بريد ثابتة في المدينة، خلال الفترة المقبلة، بجانب السيارات المتنقلة.

وأكد المحاسب عاطف البحيري البربري مدير إدارة بريد شمال أكتوبر، أنّ هذه هي السيارة رقم 3 يتم الدفع بها حيث تم الدفع بسيارة بريد متنقلة إلى جهاز حدائق أكتوبر وسكن مصر أمام كمبوند حورس والثالثة أمام مول الحمد، لافتا إلى أنّه جارٍ تحت التشغيل مكتب بريد في منطقة دهشور سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل، لتقديم كافة خدمات البريد والتي تشمل:

خدمات مكتب البريد بحدائق أكتوبر

1- خدمة الحوالات الفورية «الارسال والصرف» وصرف الإعانات.

2- خدمة صرف المعاشات بجميع أنواعها.

3- خدمات الاسكان الاجتماعى «دفع الاقساط واسترداد مقدمات حجز».

4- خدمات تحصيل المصروفات الدراسية والتابلت.

5- خدمات المرور «دفع المخالفات وعمل التظلمات وشهادات براءة الذمة».

6- خدمات الحوالات التعليمية.

7- خدمات التحويلات بين الحسابات البريدية والبنكية والعكس.

8- خدمات التحصيل الإلكتروني.

9- خدمات الإيداعات والمسحوبات لجميع الحسابات البريدية، وفتح حسابات المعاشات «كارت فيزا الجديد».

10- شحن ماكينات فوري ودفع فواتير الكهرباء والتليفون والنت الأرضي.

11- بيع جميع أنواع الطوابع والدمغات البريدية.

12- الحوالات الحكومية لجميع الجهات الحكومية بالدولة.

13- دفع المصروفات الخاصة في الجامعات.

14- توزيع كروت فيزا إيزي باي.