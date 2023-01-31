عرض فيلم «جروب الماميز» في سينمات أمريكا.. قريبا

أعلن المنتج محمد الرشيدي، عن عرض فيلم «جروب الماميز» في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث سيطرح في دور العرض المصرية اعتبارًا من الغد الأربعاء 1 فبراير.

ودعا المنتج محمد الرشيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أصدقاءه ومتابعيه، لمُشاهدة الفيلم، حيث سيُحدد موعد طرحه في أمريكا خلال أيام قليلة، حيث إنه من المُرجح طرحه يوم 10 فبراير.

ويأتي ذلك، بعدما أعلن الفنان رامز جلال، قبل يومين، عن طرحه فيلمه «أخي فوق الشجرة» في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من اليوم الأحد الماضي، وذلك بعد أيام من عرضه في صالات السينما بمصر وعدد من الدول العربية.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم «جروب الماميز»

فيلم جروب الماميز، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.