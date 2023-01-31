فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال يحقق 405 آلاف جنيه في دور العرض أمس

رغم طرح الفيلم منذ أقل من أسبوعين، إلا أن رامز جلال، حقق نجاحاً كبيراً من خلال فيلم «أخي فوق الشجرة»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، والذي تعتمد أحداثه بشكل أساسي على الكوميديا، فهو يدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي.

إيرادات فيلم «أخي فوق الشجرة» أمس

ينافس فيلم «أخي فوق الشجرة» 4 أفلام أخرى بقوة، ولكنه تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وحقق أمس 405 آلاف جنيه حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة»

استطاع المؤلف لؤي السيد أن يبدع في صناع فيلم «أخي فوق الشجرة» ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

منافسة الفيلم لأعمال أخرى

من المقرر أن يتم طرح أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، ولكنه ينافس حالياً بدور العرض فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي، وفيلم «المطاريد» من بطولة أحمد حاتم، وفيلم «اتنين للإيجار» من بطولة بيومي فؤاد، وفيلم «شلبي» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز.