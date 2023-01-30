مستشار وزير التموين اـ يوسف الحسيني: انتشار سبائك ذهب مزيفة بالأسواق غير صحيح

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الذهب المصري سواء المشغولات أو السبائك يجرى مراجعتها في مصلحة الدمغة والموازين، ويتم ختمه بشكل واضح سواء عيار 18 أو 21 أو 24، وبالتالي انتشار سبائك ذهب مزيفة بالأسواق عارٍ تماما من الصحة سواء فيما يتعلق بالسبائك أو المشغولات والوضع تحت السيطرة تماما من وزارة التموين.

الذهب المصري معتمد عالميا

وأضاف «فرج»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الذهب المصري معتمد عالميا، ويوجد شركات مصرية كثيرة حاصلة على شهادة «إيزو» للذهب، إذ يتداول الذهب خارج مصر ومعتمد عالميا.

وقدم نصيحة للمواطنين بشراء مشغولات ذهبية بدلا من سبائك الجنيهات، وأجرة المصنعية لبعض المشغولات قريبة وأحيانا تكون أقل من سبائك الجنيهات، وبالتالي شراء المشغولات الذهبية تحقق هدفين، الهدف الأول هو استخدامها والاستمتاع بها، والهدف الثاني هو أن المشغولات ستبقى معها لحين الرغبة في بيعها.

مصفاة لإنتاج الذهب بمواصفات عالمية

ولفت إلى أنه يوجد في مرسى علم مصفاة تنتج الذهب بمواصفات عالمية، لافتا إلى أن الذهب تعد صناعة وليست شيء كمالي، وهو احتياطي استراتيجي للأفراد والدول، والبنك المركزي المصري عزز الاحتياطي الاستراتيجي للذهب ما يعطي قوة دفع لتنويع المصادر، وعدم التركيز فقط على الدولار، وهذه أحد الأفكار الرائعة.