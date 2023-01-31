زحام أمام البنوك مع آخر ساعات بيع شهادات الـ25%

تشهد البنوك، في الساعات القليلة الحالية، توافد العديد من المواطنين في على بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، قبل ساعات قليلة، من موعد انتهاء مدة طرح شهادات الـ25% بعائد يصرف سنويا، والـ22.5% شهريا في البنكين.

وشهدت شهادة الـ25% والـ22.5%، إقبالا كبيرا من المواطنين، عقب طرحهما لأول مرة، خاصة مع إعلان بنك القاهرة عن توقفه عن طرح شهادة الـ25% وهي الأعلى عائد في مصر في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن يكون غدا هو أخر موعد لطرح الشهادة.

اليوم آخر موعد لطرح شهادات الـ25%

وبعد إعلان بنك القاهرة، وقف شهادات الـ25%، سيكون هناك 3 بنوك توقف العمل بالشهادات الأعلى سعرا وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر وآخرها بنك القاهرة، كما ستكون الساعات القليلة المقبلة هي موعد انتهاء مدة طرح شهادات الـ25% بعائد يصرف سنويا، والـ22.5% شهريا في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة.

إقبال على شراء الشهادات عقب قرار المركزي برفع الفائدة

وأعلنت البنوك، أنه خلال فترة طرح الشهادات كان هناك إقبال كبير من المواطنين، خاصة عقب طرحها لأول مرة في 4 يناير الجاري في بنكي الأهلي ومصر، عقب قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3%، ووفق تصريحات البنوك، فإنّه من المقرر وقف طرح الشهادة للمواطنين للاستفادة منها اليوم الثلاثاء 31 يناير.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع، والإقراض إلى 16.25% و17.25% بنسبة 3%، ولذلك أعلن البنكين طرحهما لأعلى سعر عائد للشهادات في مصر بعائد 22.5% و25%، وعقب ذلك أعلنت العديد من البنوك في وقت لاحق عن طرح شهادات ذات عائد مرتفع.