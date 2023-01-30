هل تطرح البنوك شهادات جديدة ذات عائد أقل من 25%؟.. خبير اقتصادي يجيب

تستعد عدد من البنوك المصرية الحكومية، غدا لإغلاق العمل وانتهاء طرح الشهادات الأعلى عائد في السوق المصرية، حيث من المقرر غلق الشهادات غدا الثلاثاء في بنوك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

إمكانية طرح شهادات جديدة ذات عائد أقل من 25%

وتسأل العديد من الأشخاص عن حول إمكانية طرح شهادات أخرى أقل عائد من العائد الحالي للشهادات الـ 25% والـ22.5%، يمكن الاستفادة منها للذين لم يستطيعوا وضع أموالهم في الشهادات ذات العائد المرتفع.

وللتعليق على ذلك، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، إنه من الصعب في الوقت الحالي التوقع بطرح شهادة جديدة أقل عائد من العائد الذي جرى طرحه الـ 25% والـ 22.5%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى تحديد طرح شهادات أخرى، عندما يجرى تقييم التضخم والنمو الاقتصادي في الدولة من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الشهادات الـ 25% والـ 22.5% حققت مردودا كبيرا للدولة من خلال تجميع الكثير من الأموال الموجودة في السوق، وجرى تحصيل مبلغ يصل إلى نصف تريليون جنيه.

توقعات بارتفاع ما جرى تحصيله من شهادات العائد المرتفع

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل قيمة ما جرى تحصيله من قبل البنوك في الشهادات الـ 25% والـ22.5% إلى 600 مليار جنيه خلال تعاملات غدا آخر أيام طرح الشهادات ذات العائد المرتفع.

ولفت إلى أنه يجرى إعادة العمل بالشهادات العادية التي تتواجد في البنوك في الوقت الحالي ذات العائد الـ16% وغيرها، بعد انتهاء مدة شهادات العائد 25% و22.5%.