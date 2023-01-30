تعرف على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في خامس أيامه

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، إقبالا كبيرا من الجمهور، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب اقتناء الكتب، والمؤلفات المعروضة سواء من أجنحة وزارة الثقافة، أو دور النشر المشاركة والتي يبلغ عددها 1047 درا للنشر، من 53 دولة مختلفة.

ويؤشر الإقبال على معرض القاهرة للكتاب إلى رواج صناعة النشر، وأهمية الكتاب والقراءة، كما يعكس الإقبال الكبير من الأسر المصرية على المعرض ومؤلفاته والأنشطة بداخله، مقدار ما يتمتع به الشعب المصري من وعي ثقافي ملحوظ.

تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية

ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، والفنية، لزواره، ضمن البرنامج الثقافي، والفني، وبرنامج الطفل، وأبرزها، ما تقدمه القاعة الرئيسية - صلاح جاهين، ضمن محور «أصوات»، الذي يعقد ندوة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2023 - 2030، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية.

كما تعقد ندوة صلاح جاهين وفن الكاريكاتير، ويشارك فيها: «عبد الله الصاوي - عماد عبد المقصود - هاني شمس»، وتديرها: مروة مرسي، وتتضمن لقاءً مع المخرج جمال عبد الحميد.

صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا

وفي القاعة الدولية، ضمن محور المشاركات الدولية، تعقد ندوة «مستقبل صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا»، يشارك فيها: «بابلو أليخاندرو من إسبانيا - سيمون دي جوكس من فرنسا - كارلو كاهينو من البرازيل - كريستينا بوويرتا من اليونسكو»، وتديرها: أوليفيا سنايج من فرنسا، فضلا عن ندوة «النشر في آسيا.. آفاق وتحديات»، بمشاركة «أكشاي تياجي - أمير محمد - جوتم مهتا جوتم كيران - هيروشي أسامي».

وفي قاعة الصالون الثقافي، ضمن محور «ندوات متخصصة»، تعقد ندوة «كرة القدم.. هنا والآن»، بمشاركة حازم إمام وحسام غالي، ويديرها محمد فضل.