وزير الخارجية الروسي: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع مصر لـ6 مليارات دولار

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ روسيا ترحب بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، حيث وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتطوير العلاقات، وهذا الأمر سيكون في صالح الشعبين المصري والروسي.

وأضاف لافروف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، أنّ العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وروسيا شهدت الكثير من التطورات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات دولار، وجرى الاتفاق على خطوات محددة لتعزيز التعاون، فضلا عن الاتفاق على دور اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ومن المخطط عقد اللجنة في القاهرة خلال الأشهر المقبلة.

وتابع وزير الخارجية الروسي، أنّه جرى الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمصر، والتعاون بعدد من المجالات وعلى رأسها المجال الصناعي وكذلك توريد الأقماح الروسية لمصر.