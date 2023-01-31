ضبط راكب بحوزته ثلاث طبنجات ضغط هواء بمطار القاهرة الدولي

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته طبنجات وكمية طلقات ضغط هواء، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت.

كثافات معدنية على شكل أسلحة

واستوقف أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر الراكب حيازته ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية على شكل أسلحة.

العثور على ثلاث طبنجات ضغط هواء

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ثلاث طبنجات ضغط هواء محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وأيضا 6469 طلقة ضغط هواء و34 أنبوب ضغط هواء.

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.