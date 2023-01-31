عروض اللحوم بمعارض «أهلا رمضان» و«تحيا مصر» تنعش الأسواق.. البلدي بـ 140 جنيها

شهدت أسواق اللحوم إقبالا خلال الأيام الأخيرة نتيجة للعروض التي طرحت بمعارض و«منافذ تحيا مصر»،«أهلا رمضان» على أنواع اللحوم المختلفة البلدي والسوداني والمجمد.

«الوطن» قامت بجولة في معارض «أهلا رمضان» التي قدمت عروض هي الأقل بين تجار اللحوم سواء في الأسواق التجارية أو في محال السوبر ماركت الكبرى.

أسعار مخفضة بمنافذ أهلا رمضان

حيث بلغت الأسعار اليوم بمنافذ معارض «أهلا رمضان» حيث بلغت أسعار اللحوم المجمدة 79 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم السودانية 115 جنيها للكيلو وأسعار اللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها للكيلو.

عروض خاصة بوطنية على اللحوم والمفروم

فيما قدمت منافذ وطنية عروض خاصة على اللحوم البلدي المباعة عبر منافذها على وعرضت كيلو اللحوم كباب حلة بسعر 165 جنيها وكيلو الاستيك بـ180جنيها، وكيلو اللحم البلدي المفروم بسعر 155 جنيها وبلغ سعر الموزة الكندوز 180 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكبدة الكندوز 165 جنيها.

وقال محمد سيد عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن مثل تلك العروض التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية وفروع تحيا مصر ومعارض أهلا رمضان، تضبط أداء السوق بشكل عام وتنعش المبيعات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار اللحوم، بناء على ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتوفير العلف وإيجاد بدائل سريعة للسيطرة على الأسواق، ومواجهة جشع بعض التجار.

وأكد عضو الشعبة، أن زيادة المعروض سيتبعه زيادة الطلب وانخفاض في الأسعار.