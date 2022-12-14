أسعار اللحوم والفراخ في أسواق السويس.. الدواجن الحية تبدأ من 58 جنيها

يبحث الآلاف من أبناء السويس عن أسعار اللحوم والفراخ بمختلف أنواعها، لتحديد المصدر الذي سوف يتجهون إليه لتوفير احتياجاتهم اليومية من الغذاء البروتيني.

المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، قال لـ«الوطن»، إن مختلف السلع الغذائية مثل الفراخ واللحوم تعد مصدرا أساسيا لدى الأسر في وجباتهم، لذا تقوم الغرفة التجارية بتقدير الأسعار الاسترشادية وإعلانها للمواطنين لمنع استغلال التجار.

أسعار استرشادية اللحوم والدواجن

وأشار الملاح، إلى أنه وفقاً للتداول في السوق الرئيسي بالمحافظة وهو سوق الأنصاري والمناطق التجارية المختلفة فإن أسعار اللحوم والدواجن أسعارها كالأتي..

اللحوم الحية تسجل سعر من 180 إلى 200 جنيها، واللحوم السودانية من 130 إلى 140 جنيها، اللحوم البرازيلية من 110 إلى 120 جنيهاً، لحم هندي 95 إلى 100 جنيه.

أسعار الفراخ الحية والفريش تبدأ من 58 جنيهاً

أسعار الفراخ الحية 58 إلى 60 جنيهاً، الفراخ البيضاء الحية 43 إلى 45 جنيهاً، البلدي الفريش 65 إلى 68 جنيهاً، الفراخ البيضاء الفريش 58 إلى 60 جنيهاً، الفراخ المجمدة 75 جنيهاً، والفراخ البانية من 100 إلى 110 جنيهات.