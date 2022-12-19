أسعار اللحوم والفراخ والبيض اليوم في أسواق السويس

تشهد أسواق محافظة السويس عدة إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع احتكار التجار للسلع المختلفة، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والذي أكد ضرورة المراجعات المستمرة للرقابة على الأسواق خلال لقاءاته المستمرة مع مسؤولي التموين والغرفة التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة بإقامة شوادر بالأحياء.

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن الغرفة تقوم بالتنسيق مع مسؤولي مديرية التموين في السويس لوضع الأسعار الاسترشادية لمنع أي المغالاة أو احتكار السلع من قبل التجار.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن أسعار الدواجن واللحوم والبيض في السويس جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض في السويس

سعر البيض الأحمر من 85 إلى 89 جنيها

سعر البيض البلدي من 84 إلى 88 جنيها

سعر البيض الأبيض من 86 إلى 88 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق السويس

اللحوم الحية من 180 إلى 200 جنيه للكيلو

لحوم برازيلي 115 إلى 120 جنيها للكيلو

لحوم هندية 100 إلى 105 جنيهات للكيلو

أسعار الفراخ في السويس

الفراخ البلدي الصاحي من 58 إلى 60 جنيها للكيلو

الفراخ البيضاء من 42 إلى 44 جنيها للكيلو

الفراخ البانيه 100 إلى 105 جنيهات للكيلو

الفراخ المجمدة 75 جنيها للكيلو

فراخ بيضاء فريش 55 إلى 58 جنيها للكيلو

فراخ بلدي فريش 73 إلى 75 جنيها للكيلو

الفراخ الأمهات من 35 إلى 40 جنيها للكيلو.