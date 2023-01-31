«التضامن»: 6 ملايين طفل يستفيدون من «تكافل» بـ4 مليارات جنيه سنويا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى على أهمية ملف الطفولة، والرؤية التنموية وتكامل جهود جميع مؤسسات الدولة؛ بداية من الأسرة، والحضانة والمدرسة، ومركز الطفولة والأمومة، والنادي الثقافي، والنادي الاجتماعي، ونوادي الطلائع، ومراكز التأهيل، ومؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية، والأسر الكافلة والبديلة، والجمعيات الأهلية المتخصصة وإعلام الأطفال، وشركات صناعة الألعاب وغيرها من المؤسسات التي تساهم في تنشئة وتربية الطفل، والتي تتكامل جهودها لكفالة حقوقه الشاملة.

40 مليون طفل أقل من 18 سنة

وأشارت إلى أنّ عدد الأطفال في مصر وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطى 40 مليون طفلا (أقل من 18 سنة)، بينما يقدر عدد المراهقين والشباب (من سن 10 إلى 24 سنة) بما يقرب من 29 مليون نسمة، أي نصف القوة السكانية المصرية، فهم قوة هائلة وقاطرة تدفع البلاد للتنمية، لا يكون دفعهم بعمالة الأطفال واستخدام العنف ضدهم، ولكن بالاستثمار فيهم، وتنميتهم تنمية شاملة بدنية ونفسية وثقافية وفكرية ورياضية، ليكون ذلك استثمارا رابحا للمستقبل ورأس مال بشري للسنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الأول، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت عنوان «أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصرى أولوية»، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر.

توفير الدعم النقدي«كرامة» لـ137 ألف طالب من ذوى الهمم

وأشارت التضامن فى بيان لها، إلى حرصها على إعطاء أولوية خاصة للأطفال، وإعلاء المصلحة الفضلى لهم، بهدف الارتقاء بمؤشرات نموهم في كافة مراحلهم العمرية، موضحة أنّ هناك 6 ملايين طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، بإجمالي 4 مليارات جنيه سنويا، كما يتم توفير الدعم النقدي«كرامة» لإجمالي 137,000 طالبا من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 580 مليون جنيه سنويا، وتدعم التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية الشريكة 400,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي يتجاوز مليار جنيه سنويا.

وأوضحت أن هناك 1200 حضانة تم بناؤها وتطويرها، ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل تحت سن 4 سنوات.

تنفيذ 300 ألف زيارة منزلية ضمن برنامج التربية الإيجابية

وأفادت أن برنامج التربية الإيجابية نفذ 300,000 زيارة قامت بها 3000 رائدة مجتمعية لإجمالي 120,000 أسرة، لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالهم، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون رعاية صحية وتغذوية للأطفال في الألف يوم الأولى في حياة الطفل في شكل نقاط إضافية على بطاقات التموين.

كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، فضلا عن منهج التربية الإيجابية، واستراتيجية الرعاية البديلة، وتعديلات دستورية لإعلاء العدالة التصالحية عوضا عن سلب حرياتهم في المخالفات البسيطة، التي لا ترقى لتكون جنح أو جرائم، بالإضافة إلى كورال أطفال مصر قصة نجاح تساعدنا في إبراز صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن.

وأكدت الوزارة أنّ الدولة المصرية تلتزم وفقا للدستور، بإنشاء نظاما قضائيا خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

التصدي لأي محاولات تنمر على الأطفال

وشددت على ضرورة استكمال جهود تنمية الأسرة وتنظيمها في أسرة صغيرة سليمة، وإعطاء الوالدين وقت كاف للأطفال ورعاية متكاملة والتربية الايجابية الصحيحة، كما ستطلق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «الأب قدوة» حيث أنّ وجود الأب في الأسرة يعززها ويعزز من النشأة الإيجابية للأبناء.

كما أكدت على ضرورة التصدي لأي محاولات تنمر على الأطفال، الذين لديهم أي اختلافات سواء كانوا ذوي إعاقة أو كريمي النسب أو ضعاف التعلم أو أي اختلاف يذكر، فضلا عن الاهتمام بطفل الريف وأطفال المناطق المطورة فكريا وتنمويا، والعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها، وتسهيل اجراءات دمجهم في مجالات الثقافة والفن والرياضة، كما يتم العمل على زيادة الأعمال الفنية التي تجسد الأسرة السليمة والتربية الإيجابية والأب القدوة، والتي تدمج قضايا الأطفال على رأس القضايا الاجتماعية والتنموية.