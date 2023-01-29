الخريطة الأولية لموسم دراما رمضان 2023.. مسلسلات اجتماعية وكوميدية

بدأت ملامح خريطة الدراما الرمضانية 2023 تتضح بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث يتابع صناع الدراما العمل على تصوير أعمالهم على قدم وساق للحاق بالموسم الدرامي الأبرز خلال العام.

ويشهد الموسم تقديم توليفة كبيرة من الأعمال المتنوعة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، كما تتواجد الدراما الصعيدية في أكثر من عمل، وفيما يلي قائمة الأعمال الدرامية في رمضان 2023:

«العمدة»

تأليف وإخراج محمد سامي

بطولة: محمد رمضان، زينة، مي كساب، وهالة صدقي

«الصفارة»

تأليف أحمد أمين - إخراج علاء إسماعيل

بطولة: أحمد أمين، محمد رضوان، آيه سماحة وطه دسوقي

«الكبير أوي 7»

تأليف مصطفى صقر - إخراج أحمد الجندي

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل بيومي فؤاد

«الكتيبة 101»

تأليف إياد صالح - إخراج محمد سلامة

بطولة: آسر ياسين وعمرو يوسف

«المداح 3»

تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد - إخراج أحمد سمير فرج

بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد ماهر ودنيا عبد العزيز

«الأجهر»

تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي - إخراج ياسر سامي

بطولة: عمرو سعد، درة، سيد رجب وناهد السباعي

«الإمام الشافعي»

تأليف محمد هشام عبية - إخراج الليث حجو

بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة وحمزة العيلي

«الهرشة السابعة»

تأليف مريم نعوم - إخراج: كريم الشناوي

بطولة: أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال وعلي قاسم

«الرشيد»

تأليف وسام صبري - إخراج مي ممدوح

بطولة: محمد ممدوح وريهام عبد الغفور

«بابا المجال»

تأليف وإخراج أحمد خالد موسى

بطولة: مصطفى شعبان، نسرين أمين، رياض الخولي وجومانا مراد

«بطن الحوت»

تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح

بطولة: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد وسماح أنور

«تحت الوصاية»

تأليف خالد وشيرين دياب - إخراج محمد شاكر خضير

بطولة: منى زكي، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح وخالد كمال

«تغيير جو»

تأليف منى الشيمي - إخراج مريم أبو عوف

بطولة: منى شلبي، إياد نصار، أحمد مالك وماجدة زكي

«توحة»

تأليف أحمد صبحي - إخراج محمد النقلي

بطولة: علا غانم، حجاج عبد العظيم، انتصار وأحمد صيام

«حضرة العمدة»

تأليف إبراهيم عيسى - إخراج عادل أديب

بطولة: روبي، بسمة، محمود عبد المغني وسميحة أيوب

«حمد الله على السلامة»

تأليف محمد ذو الفقار - إخراج عمرو صلاح

بطولة: يسرا، شيماء سيف مايان السيد ومحمد ثروت

«جميلة»

تأليف أيمن سلامة - إخراج سامح عبد العزيز

بطولة: ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، وهاني عادل

«سره الباتع»

مأخوذ عن رواية للكاتب يوسف إدريس، إخراج خالد يوسف

بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي وأحمد عبد العزيز

«سوق الكانتو»

تأليف هاني سرحان - إخراج حسين المنباوي

بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب وعبد العزيز مخيون

«ستهم»

تأليف ناصر عبدالرحمن - إخراج رؤوف عبدالعزيز

بطولة: روجينا، محمد عبد الحافظ، نانسي صلاح وأحمد الرافعي

«ضرب نار»

تأليف ناصر عبد الرحمن- إخراج مصطفى فكري

بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار وسهير المرشدي

«عملة نادرة»

تأليف مدحت العدل - إخراج محمد جمال العدل

بطولة: نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد وجومانا مراد

«كامل العدد»

تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش - إخراج خالد الحلفاوي

بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس

«رمضان كريم 2»

تأليف أحمد عبدالله - إخراج سامح عبد العزيز

بطولة: سيد رجب، صبري فواز، بيومي فؤاد، نجلاء بدر وكريم عفيفي

«مذكرات زوج»

تأليف محمد سليمان عبد الملك مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد بهجت - إخراج تامر نادي

بطولة: طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد ورنا رئيس.