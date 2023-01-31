«التنظيم والإدارة» يعلن توافر 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تنظيم مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاحقا، وذلك على موقع بوابة والوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

وظائف شاغرة

ومن المقرر أن يعلن الجهاز شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

فرص عمل

وناشد الجهاز بالراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة، ومتابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.