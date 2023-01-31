«الإنجيلية» تشارك بدار الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك دار الثقافة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بإصدارات هامة في عدة مجالات، بينها «المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابي».

الإنجيلية تشارك في معرض الكتاب

وأكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية لدار الثقافة تتمثل في تقديم فكر مستنير وبناء الوعي.

وأضاف أن دار الثقافة حرصت خلال هذا العام على نشر عدة إصدارات حول خدمة المجتمع والدور المجتمعي للكنيسة، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية، وتخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن إقامة المعرض رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفي.

كتب تعالج القضايا المجتمعية المعاصرة

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة، إن دار الثقافة حرصت هذا العام على اختيار مجموعة من الكتب الهامة التي تعالج قضايا مجتمعية معاصرة، خاصة في عام المجتمع المدني، من خلال إصدارات مثل: التنمية من الإحسان إلى مجتمع المتانة والمرونة، للدكتور القس أندريه زكي، وكتاب «إلهي لماذا تركتني».

وأضافت أن دار الثقافة اهتمت أيضًا بالكتب العامة التي تهم كل الدارسين والباحثين والقراء في الأديان، ومن أهمها «نظرة عامة على تاريخ المسيحية في مصر» للدكتور القس مايكل باركر، و«المسيحية والحضارة العربية» للأب الدكتور جورج شحاتة قنواتي»، متابعة أن الدار أيضًا اهتمت هذا العام بإصدار كتاب للأطفال، وعدة كتب لاهوتية هامة، مثل عقيدة الإفخارستيا للقس سهيل سعود، وعقيدة الاختيار للقس بخيت متى، وهي إصدارات هامة للباحثين في اللاهوت والعقيدة.