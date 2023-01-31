«الأزهر» يطلق قافلة طبية إلى قنا.. تضم 16 تخصصا وتستمر لمدة 4 أيام

انطلقت قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة قنا، صباح اليوم الثلاثاء، بتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتعاون مع مجلس الوزراء، ووزارة الصحة ومحافظة قنا وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وتستمر أعمالها 4 أيام من الأربعاء إلى السبت.

تسيير القوافل الطبية

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنَّ فضيلة الإمام الأكبر يوجَّه دائمًا بتسيير هذه القوافل في إطار الدور المجتمعي والإنساني للأزهر، للتيسير على الناس وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير كل ما يحتاجه المريض من كشف وتحاليل وأدوية وعمليات مجانًا مع تحويل العمليات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، مضيفًا أنّ هذه القوافل ينظمها الأزهر بشكل مستمر ومكثف إلى المناطق الأكثر احتياجًا وخصوصًا النائية والحدودية.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على القوافل الطبية، أنّ القافلة تضم نخبة متميزة من 25 طبيبًا من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، و6 فني تحاليل وتمريض، إضافة إلى الطاقم الإداري القائم على تنظيم القافلة، في 16 تخصصًا من التخصصات الطبية الأكثر احتياجًا.

وأوضح صديق أنَّ هذه التخصصات هي، (المخ والأعصاب- القلب- العظام- الجراحة- الصدر- الرمد- الأطفال- الأسنان- النساء والتوليد- المسالك- الجلدية- الأنف والأذن والحنجرة- جراحة الأطفال- الباطنة رجالي- الباطنة حريمي- التخدير)، إضافة إلى فنيي التمريض ومعمل متكامل للتحليل الطبيَّة، وصيدلية لتوزيع الأدوية مجانا للمستفيدين من القافلة.

تقديم الخدمات الطبية

وأشار إلى أنَّ القرى التي ستتمركز فيها القافلة لتقديم الخدمات الطبية إليها وإلى القرى المجاورة لها هي قرى سمهود بمركز أبو تشت، وحجازة بمركز قوص، والبراهمة بمركز قفط، وأولاد عمرو بمركز قنا.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية، بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وتستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.