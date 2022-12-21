الإمام الأكبر يؤكد لوزير الداخلية اللبناني تضامن الأزهر مع بيروت في أزماتها

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، السيد القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني.

تضامن الأزهر مع الشعب اللبناني

وأعرب فضيلة الإمام الاكبر عن تضامن الأزهر؛ أساتذة وطلابا، مع الشعب اللبناني في أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، والتي أثرت على استقرار هذا البلد العربي الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يعين هذا البلد على النهوض بعد عثرته، وأن يرزق شعبه دوام الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وأشار شيخ الأزهر خلال اللقاء؛ إلى النموذج المصري في التعايش، وما يقدمه بيت العائلة المصرية من خبرات وخدمات في دعم التعايش بين مختلف المواطنين المصريين؛ على تنوع أديانهم وثقافاتهم، واستقرار المجتمعات، ونشر الأمن والأمان، والقضاء على أمراض التعصب والكراهية.

وزير الداخلية اللبناني يعرب عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اللبناني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مقدرا دور الأزهر في التضامن مع الشعب اللبناني، مستعرضا لفضيلته التحديات المعاصرة التي يمر بها لبنان، والصعوبات الداخلية، وتطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية.