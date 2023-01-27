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قناة الحياة تستعرض القوافل الصحية بقرية الحامول في محافظة الفيوم

كتب:

محمد عزالدين
06:14 م | الجمعة 27 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

سلط برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، الضوء على إطلاق قوافل صحية ودعم للأسر الأكثر احتياجا بقرية الحامول بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرة «خيرك سابق» وحملة «دفا الشتا».

توزيع شنط غذائية

وقال أحمد زكي مدير بمؤسسة العربي، إن المؤسسة تشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحملة «ستر وعافية» بتوزيع شنط للمواد الغذائية، إذ جرى استهداف 200 أسرة بالقرية.

من جانبه قال ضياء شريف عضو مؤسسة أبوالعينين الخيرية، إن المؤسسة تستهدف مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العمل على 3 محاور، المحور الأول القافلة الطبية، والمحور الثاني المواد الغذائية، والمحور الثالث كرنفال الأطفال.

وأشار يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن الهيئة تشارك في كرنفال الأطفال، الذي يحتوي على عدد من الفقرات الفنية للأطفال.

الكشف مجانا 

وأوضح محمود الحجر مدير قطاع شمال الصعيد بمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تشارك في القوافل الطبية بتخصصين هما الرمد والسكري، إذ يجري الكشف مجانا وإجراء العمليات المطلوبة بعد تحويلها للمستشفيات.

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