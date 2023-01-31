سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات بالجيزة في إجازة نصف العام

بدأت إجازة نصف العام الدراسي للعديد من الطلاب في الصفوف الابتدائية والإعدادية، وهو ما يتزامن مع رغبة الأسر المختلفة في قضاء أوقاتا مميزة مع أسرهم وكثير منهم يختارون حديقة الحيوان التي يحبها الكبار والصغار.

وكشفت الصفحة الرسمية لحديقة الحيوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سعر تذكرة الدخول لرؤية الحيوانات المختلفة والأشجار والبحيرات وقضاء وقت مميز مع الأطفال للعب واللهو في إجازة منتصف العام الدراسي.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

ويبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة، نحو 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وفق الصفحة الرسمية للحديقة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية.

وتصل سعر تذكرة دخول الطفل من 5 سنوات إلى 5 جنيهات كتذكرة كاملة، وأقل من 5 أعوام يكون الدخول له مجاني.

وتفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها يوميا بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الرابعة مساءا.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

وتعمل حديقة الحيوان بالجيزة، خلال إجازة منتصف العام بشكل يومي، ويوم الثلاثاء أيضا، بعدما كان الإجازة الرسمية للحديقة ويتم فيه استقبال الرحلات السياحية والأجانب فقط بسعر يصل إلى 60 جنيها.